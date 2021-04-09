С 22:00 9 апреля до 05:00 12 апреля на Южном мосту в Киеве частично ограничат движение для ремонта деформационных швов, сообщает пресс-служба КГГА КК «Киевавтодор».
По информации дорожников, старые деформационные швы не выдерживают современной нагрузки и выходят из строя. Поэтому на сооружении выполнят противоаварийные работы на части швов.
Работы продлятся в направлении левого берега.
Дорожники будут работать в течение субботы и воскресенья, чтобы меньше влиять на трафик.
Во время ремонта движение будет ограничено частично.
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