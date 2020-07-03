В Киеве на Южном мосту на два месяца частично ограничат движение, сообщает пресс-служба Киевавтодора.

«Работники КП «Киевавтодормост» начинают текущий ремонт покрытия на Южном мосту. Работы должны выполнить в обоих направлениях движения», - говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения движения будут введены с 3 июля до 30 августа. «Большинство работ будут проводить ночью. Чтобы меньше влиять на трафик»,- сообщили в Киевавтодоре.

Частичное ограничение движения запланировано в эти выходные в направлении Столичного шоссе.