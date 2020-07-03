также в разделеСтолица
Еще на 8 станциях столичного метро запустили 4G 12
В Киеве растет число заболевших коронавирусом 23
Киевлян приглашают присоединиться к акции «День без полиэтилена» 12
В Киеве – еще более сотни больных коронавирусом 17
В Киеве прошедший июнь был теплее нормы 8
В Киеве камеры начали фиксировать новые нарушения ПДД 48
Кличко обещает «жестко реагировать» на незаконную застройку 32
Карантин в Киеве: за месяц оштрафовали более 60 водителей маршруток 18
В столице растет число «тяжелых» больных коронавирусом 18
Президента просят спасти Киев от Кличко и «Слуги народа» 47
Киев усиливает карантин 37
В Киеве резко возросло число новых случаев коронавируса 26
Взрывчатку на станциях столичного метро не нашли 12
В Киеве предприниматель за $25 тысяч «продавал» должность в НБУ 16
В Киеве из-за сообщения о минировании закрыли три станции метро 55
Льготники смогут пользоваться транспортом в Киеве по проездным старого образца 26
Аэропорт «Киев» увольняет половину сотрудников 56
Киев готов отложить запуск единого е-билета 32

В Киеве на Южном мосту на два месяца частично ограничат движение, сообщает пресс-служба Киевавтодора.

«Работники КП «Киевавтодормост» начинают текущий ремонт покрытия на Южном мосту. Работы должны выполнить в обоих направлениях движения», - говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения движения будут введены с 3 июля до 30 августа. «Большинство работ будут проводить ночью. Чтобы меньше влиять на трафик»,- сообщили в Киевавтодоре.

Частичное ограничение движения запланировано в эти выходные в направлении Столичного шоссе.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1379 грн.
12
Теги