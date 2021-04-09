В Украину из РФ были завезены более 600 вагонов и поставлены на учет по поддельным документам, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Во время досудебного расследования следователи управления расследования коррупционных преступлений Главного следственного управления Национальной полиции Украины разоблачили схему ввоза на таможенную территорию Украины в режиме импорта железнодорожных вагонов. Такие действия противоречат требованиям постановления Кабинета Министров Украины от 30.12.2015 года № 1147 «О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из Российской Федерации». В частности, постановлением предусмотрено прямое запрещение ввоза из РФ на таможенную территорию Украины железнодорожных вагонов.

Правоохранители установили, что один из субъектов хозяйственной деятельности из РФ завез на таможенную территорию Украины более 600 железнодорожных вагонов, которые в дальнейшем были взяты на учет по поддельным документам относительно их происхождения. Кроме того, срок эксплуатации части вагонов закончился в 2020 году.

8 апреля на территории города Киева и Киевской области проведен ряд обысков, во время которых изъята документация по приобретению железнодорожных вагонов у юридических и физических лиц РФ и ввозу их на таможенную территорию Украины.

Досудебное расследование проводится по ч. 2 ст. 364 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. По фактам злоупотребления служебным положением и служебной подделки фигурантам грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.