В пятницу, 9 апреля, максимальная температура воздуха поднимется до + 7 + 11 градусов, а в течение субботы-воскресенья юго-западный ветер подкачает в большинство областей + 12 + 18 градусов, сообщает синоптик Наталья Диденко.
При этом в ночные часы еще возможны небольшие минусы.
Антициклон приведет в пятницу в Украину сухую солнечную погоду, лишь ближайшей ночью на Приазовье ожидается небольшой дождь.
В Киеве завтра будет сухо и теплее, до +10 градусов.
На выходных ожидается + 13 + 17 градусов.
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