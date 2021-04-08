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В пятницу, 9 апреля, максимальная температура воздуха поднимется до + 7 + 11 градусов, а в течение субботы-воскресенья юго-западный ветер подкачает в большинство областей + 12 + 18 градусов, сообщает синоптик Наталья Диденко.

При этом в ночные часы еще возможны небольшие минусы.

Антициклон приведет в пятницу в Украину сухую солнечную погоду, лишь ближайшей ночью на Приазовье ожидается небольшой дождь.

В Киеве завтра будет сухо и теплее, до +10 градусов.

На выходных ожидается + 13 + 17 градусов.    
ForUm

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