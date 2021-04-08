В понедельник, 12 апреля, Государственная экологическая инспекция Украины передаст бурого медведя по кличке Юра в Центр реабилитации бурых медведей.
Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ведомства.
Во время недавней проверки условий содержания бурого медведя в комплексе «Байка» инспекторы обнаружили нарушения природоохранного законодательства.
«Учитывая громкий общественный резонанс и многочисленные отзывы неравнодушных граждан и зоозащитников, Государственная экологическая инспекция Украины применила все возможные рычаги влияния, чтобы дикое животное было изъято из комплекса и перевезено в центр реабилитации», - говорится в сообщении.
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