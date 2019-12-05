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Генеральная прокуратура Украины направила информационное сообщение в Международный уголовный суд относительно совершения РФ внесудебных казней 9 военнослужащих Вооруженных Сил Украины во время боев за Иловайск и Дебальцево, сообщает пресс-служба ГПУ.

Информационное сообщение в Офис прокурора Международного уголовного суда (ОП МУС) было подготовлено и направлено на основании статьи 15 Римского Статута адвокатами «Украинского Хельсинского союза по правам человека» совместно с прокурорами Департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта.

Суть сообщения состоит из фактов внесудебных казней 9 военнослужащих Вооруженных сил Украины представителями пророссийской организованной группы «Казачий союз «Область войска Донского» в ходе боев за Иловайск в 2014 году и Дебальцево в 2015 году. Сообщение будет рассматриваться Офисом прокурора Международного уголовного суда вместе с другими эпизодами серьезных нарушений международного гуманитарного права, совершенных пророссийскими силами на востоке Украины в период 2014-2019 годов.

Украина предоставила фото- и видеодоказательства, которые прямо указывают на факт захвата украинских военных в плен, показания очевидцев убийств пленных, документы, подтверждающие смерть военнослужащих в плену.

В сообщении освещена и практика ведения боевых действий «чужими руками», то есть привлечение Российской Федерацией в конфликт подконтрольных ей незаконных вооруженных формирований. Офис прокурора был проинформирован, что упомянутые незаконные вооруженные формирования возможно используются Россией не только для достижения военного превосходства, но и для осуществления серьезных нарушений международного гуманитарного права.
ForUm

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