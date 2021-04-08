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За прошедшие сутки, 7 апреля, было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Все они были совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», говорится в сводке ООС.

В частности, неподалеку поселков Пески и Опытное российские оккупанты открывали огонь из минометов 82-го и 120-го калибра, а у населенных пунктов Гнутово, Широкино, Талаковка и Водяное враг использовал гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

В результате обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение.

На обстрелы российско-оккупационных войск ВСУ открывали огонь.

По состоянию на 7:00 8 апреля со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, из которых 4 по позициям украинских защитников и 1 обстрел гражданской инфраструктуры.

Так, недалеко населенных пунктов Пески и Водяное враг открывал огонь из артиллерийской установки 122-го калибра, минометов 82-го калибра и стрелкового оружия.

Вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью.

В районе населенного пункта Водяное противник совершил артиллерийский обстрел гражданской инфраструктуры. На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.
ForUm

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