Международный аэропорт «Днепропетровск» официально переименовали в «Днипро», сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

«Нет больше аэропорта «Днепропетровск», есть «Днипро». Старое название аэропорта «Днепропетровск» осталось окончательно в прошлом. В сертификатах аэродрома, сборнике аэронавигационной информации, в информационных материалах, а также в реестрах нынешний аэропорт уже называется «Днипро», - написал он в Facebook.

Этой весной жители Днипра и Днепропетровской области смогут проголосовать, в честь какого знакового исторического деятеля будет назван новый аэропорт.

«Уже к концу следующего года начнет функционировать новый терминал, к которому будут перенаправлены и все самолеты, а к концу 2023 в Днипре будет и новая взлетно-посадочная полоса», - заявил министр.

Он верит, что с подписанием договора по «открытому небу» и постепенным восстановлением авиационной сферы и экономики после кризиса, новый современный аэропорт откроет для города и региона реально новые возможности.