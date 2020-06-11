Мэр Одессы Геннадий Труханов на сегодняшней сессии горсовета пообещал вернуть советские названия проспекту Небесной Сотни и улице Инглези, пишет Думская.

По его словам, соответствующие письма направлены в адрес топонимической комиссии собрания и в Институт национальной памяти.

Городской голова считает, что ни маршал Жуков, ни 25-я Чапаевская дивизия не подпадают под запреты, установленные законом об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов.

«Те, кто боролся с нацизмом в годы Великой отечественной войны, не могут подпадать под декоммунизацию», — заявил Труханов.

Напомним, упомянутые улицы были переименованы в 2016 году распоряжением главы Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили.

Жуков подпадает под декоммунизационный запрет как один из руководителей Коммунистической партии и Советского Союза. Он был членом президиума ЦК КПСС и министром обороны.

Относительно 25-й Чапаевской дивизии ведутся споры. У Института национальной памяти были претензии к имени Чапаева: мол, начдив был участником установления советской власти в России. Противники переименования возражали, что, во-первых, улица была названа не в честь Чапаева, а в честь соединения, участвовавшего в обороне Одессы, во-вторых, в законе идет речь о лицах и событиях, связанных с установлением советской власти на территории Украины — Россия в нормативном акте вообще не упоминается. В Украине же Чапаев никогда не был.

Дмитрий Инглези — греческий моряк и корсар, один из спонсоров Греческой революции, хлеботорговец, городской голова Одессы в 1818—1821 годах. Стоял у истоков устройства в Одессе зоны свободной торговли (порто-франко).

Переименование проспекта Петра Григоренко на маршала Жукова стало предметом судебных разбирательств в Харькове.