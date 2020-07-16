К запрету коммунистической символики в Украине положительно относятся 32% украинцев, отрицательно – 34%, говорится в исследовании фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и Киевского международного института социологии. Еще для четверти граждан этот вопрос безразличен, передает Радио Свобода.

Переименование населенных пунктов и улиц, названных в честь коммунистических деятелей поддерживают 30% украинцев. В то же время негативно к этому относятся 44% опрошенных, еще около 20% - безразлично.

«Больше негативных отношений к переименованию топонимов видим у старших людей (47% для возрастной категории 60-69 лет и 56% для людей старше 70 лет), зато среди молодежи относительно больше равнодушных», - подытожили авторы исследования.

Опрос проводился 17-22 апреля методом телефонных интервью. В нем приняли участие 2000 респондентов. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

Верховная Рада в апреле 2015 года приняла правительственный законопроект об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов, запретила их пропаганду и символику. Согласно закону, символика и пропаганда нацизма, национал-социализма, этих ценностей, любая деятельность нацистских, фашистских группировок в Украине запрещается.