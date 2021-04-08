Несмотря на зарегистрированные антирекорды новых и летальных случаев, темпы распространения коронавируса в Украине уменьшаются уже в течение двух недель.

Об этом говорится в материале НАН Украины, передает Укринформ.

«В течение последней недели продолжался рост показателей эпидемической динамики, обновились рекорды регистрации новых и летальных случаев. В то же время, темпы распространения уменьшаются уже в течение двух недель. Растет доля давних случаев в ежедневно обнародованных данных. Это означает, что реальные темпы распространения могут быть меньше, чем те, которые вытекают из официальной статистики», - говорится в сообщении.

Отмечается, что об этом могут свидетельствовать следующие данные: пройден максимум позитивности ПЦР-тестов; количество положительных ПЦР-тестов не увеличивается, а демонстрирует выход на «плато»; абсолютное количество ПЦР-тестов начало снижаться; динамика количества положительных тестов остается согласованной с количеством новых случаев, представленных на дату проведения тестирования.

Как сообщается, вероятно, Украина сегодня находится в начале фазы плато, что является очень неуверенным состоянием и может длиться несколько недель.

«Данные официальной статистики существенно будут зависеть от задержек внесения и обработки статистической информации. Летальность существенно зависит от наполненности и обеспеченности больниц, поэтому является очень сложно прогнозируемой», - говорится в сообщении.

В Украине по состоянию на 7 апреля лабораторно подтверждено 1 784 579 случаев COVID-19, из них за прошлые сутки - 15 415.