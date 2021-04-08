также в разделеОбщество
Facebook не будет извещать пострадавших от масштабной утечки данных 4
Главу Минздрава Чехии уволили за отказ покупать вакцину Sputnik V 12
В Украине более половины водителей не пристегивают ремни безопасности 8
У аэропорта «Днепропетровск» – новое название 15
Госуправление делами назвало новую стоимость ремонта ОП 11
Пентагон: Пять стран НАТО провели переговоры по Украине 14
170 нардепов переболели COVID-19, некоторые – трижды 12
Одному из экс-руководителей Одесского порта сообщили о подозрении 10
Украина предложила Молдове создать общую группу по Чаусу 12
7 апреля. Картина дня 15
Австрийская газета исправила искаженную цитату Зеленского о «гражданской войне» 15
Оккупанты хотят судить Порошенко за «водную блокаду» Крыма 18
Иран не сообщил Украине, каким чиновникам предъявил обвинения по делу о сбитом самолете МАУ 9
Еще две области переходят в «красную зону» 28
В Хмельницком создали фейковый «горсовет», сотрудничавший с Шарием 14
Глава правления «Банка Альянс»: Счета Globalmoney были арестованы, как вещдок в уголовном производстве 73
Степанов пожаловался на нехватку денег на вакцины 15
Кабмин утвердил соглашение о безвизе с Сент-Винсент и Гренадинами 8

Несмотря на зарегистрированные антирекорды новых и летальных случаев, темпы распространения коронавируса в Украине уменьшаются уже в течение двух недель.

Об этом говорится в материале НАН Украины, передает Укринформ.

«В течение последней недели продолжался рост показателей эпидемической динамики, обновились рекорды регистрации новых и летальных случаев. В то же время, темпы распространения уменьшаются уже в течение двух недель. Растет доля давних случаев в ежедневно обнародованных данных. Это означает, что реальные темпы распространения могут быть меньше, чем те, которые вытекают из официальной статистики», - говорится в сообщении.

Отмечается, что об этом могут свидетельствовать следующие данные: пройден максимум позитивности ПЦР-тестов; количество положительных ПЦР-тестов не увеличивается, а демонстрирует выход на «плато»; абсолютное количество ПЦР-тестов начало снижаться; динамика количества положительных тестов остается согласованной с количеством новых случаев, представленных на дату проведения тестирования.

Как сообщается, вероятно, Украина сегодня находится в начале фазы плато, что является очень неуверенным состоянием и может длиться несколько недель.

«Данные официальной статистики существенно будут зависеть от задержек внесения и обработки статистической информации. Летальность существенно зависит от наполненности и обеспеченности больниц, поэтому является очень сложно прогнозируемой», - говорится в сообщении.

В Украине по состоянию на 7 апреля лабораторно подтверждено 1 784 579 случаев COVID-19, из них за прошлые сутки - 15 415.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1636 грн.
13
Теги