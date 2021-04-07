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Под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении 19-летнему юноше, который наладил схему противоправного завладения денежными средствами граждан под видом онлайн-продаж (ч. 3 ст. 190 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Согласно материалам следствия, злоумышленник размещал в социальной сети «Instagram» объявление о продаже одежды и обуви известных брендов. Получив от пострадавших оплату за товар, аферист никаких действий по его отправлению не совершал, а полученные средства перечислял на банковские карты знакомых лиц и снимал через банкоматы на территории города Киева.

Таким образом в период 2020-2021 годов юноша обманул 29 граждан более чем 70 тыс. гривен.

По месту жительства злоумышленника проведен обыск, во время которого изъяты мобильные телефоны, Sim-карты нескольких мобильных операторов, рамки от уже использованных Sim-карт с абонентскими номерами, компьютерная техника, банковские карточки, пневматическое оружие и другие вещественные доказательства.

Сейчас следственные действия продолжаются. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Устанавливаются другие пострадавшие. За совершенное молодому человеку грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.
ForUm

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