МИД Украины решительно осуждает акт вандализма в отношении мемориального знака на месте захоронения Хана Кубрата в селе Малая Перещепина Полтавской области.

«Эта провокация не повлияет на развитие дружеских отношений Украины и Болгарии, а сам мемориальный знак должен быть как можно быстрее восстановлен», - отмечается в Facebook ведомства.

Правоохранительные органы уже начали расследование с целью оперативного раскрытия этого преступления и наказания виновных в акте вандализма.

7 апреля Министерство иностранных дел Болгарии решительно осудило акт вандализма против памятника хану Кубрату в Малой Перещепине. 5 апреля на полицию обратился староста села и сообщил, что неизвестные повредили памятный знак.

На месте происшествия новосанжарские полицейские установили, что неизвестные лица подкопали бетонное основание комплекса, в результате чего памятная стела упала.