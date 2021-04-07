также в разделеОбщество
В Хмельницком создали фейковый «горсовет», сотрудничавший с Шарием 5
Глава правления «Банка Альянс»: Счета Globalmoney были арестованы, как вещдок в уголовном производстве 13
Степанов пожаловался на нехватку денег на вакцины 7
Кабмин утвердил соглашение о безвизе с Сент-Винсент и Гренадинами 8
Украинские чиновники задекларировали биткоинов на 75 миллиардов 10
Военные учились отражать морской десант возле Крыма 8
Кабмин согласовал финансирование запуска украинского спутника 8
Служба внешней разведки отстранила задержанного на взятке брата главы ОАСК 19
Обнародован график поставок в Украину вакцин от COVID-19 15
Апелляционный суд оставил Семенченко под стражей 11
В Украине резко возросло количество случаев домашнего насилия 9
Харьковские предприятия поставляли в РФ комплектующие к военной технике 12
Президент Литвы: Границы ЕС могут открыться для украинцев до середины лета 10
Тупицкий снова не явился на суд по избранию ему меры пресечения 26
США предоставят Украине холодильники для перевозки вакцины Pfizer 13
Нимченко: Введение властью санкций против украинских компаний и граждан – правовой нигилизм 15
Из Украины выдворили российского криминального «авторитета» 24
В Украине – самая высокая в Европе смертность от COVID-19 26

Антимонопольный комитет Украины исследует формирование цен на рынке перевозок вследствие резкого скачка цен на услуги основных игроков на рынке такси в первый день карантина, сообщил глава Северного межобластного отделения комитета Алексей Хмельницкий.

По его словам, в первый день карантина цены на услуги такси трех крупнейших организаторов перевозок через мобильные приложения – поднялись в 3-4 раза, что недопустимо. В связи с этим жители столицы массово начали жаловаться.

«Uber, Bolt и Uklon. Эти компании предоставляют услуги по организации таких перевозок с помощью соответствующих мобильных приложений, которые устанавливают цену и занимают львиную долю на рынке такси Киева. Уже вечером 6 апреля цены на такси заметно упали. Следует отметить, что спрос не уменьшился (поездок меньше не стало, спрос постоянный) и карантин не отменяли. Это и есть реакция указанных компаний на возмущение киевлян, СМИ и реакцию АМКУ. Уверен, что компании могут регулировать цены самостоятельно, не только в автоматическом режиме, учитывая критическую ситуацию с больными КОВИД в Киеве», - написал он.   

По мнению чиновника, здесь могут быть признаки нарушения конкурентного законодательства.

«На самом деле ситуация на рынке перевозок (как его ни назови, для людей это - услуги такси) никем не исследовалась. Именно поэтому мы начали исследования. По его результатам и будем делать выводы. В случае если мы не получим доказательств антиконкурентных согласованных действий крупнейших участников рынка, а окажется что компании честно конкурируют - об этом обязательно сообщим. Если же получим доказательства нарушения конкурентного законодательства - откроем дело - примем решение и оштрафуем нарушителей. Если же окажется, что законодательство и правила не соответствуют современным технологиям - будем обращаться с предложением к законодателям. Потому что нельзя закрывать глаза на проблему, если она «сложная» и «не все так однозначно», - резюмировал он.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги