Антимонопольный комитет Украины исследует формирование цен на рынке перевозок вследствие резкого скачка цен на услуги основных игроков на рынке такси в первый день карантина, сообщил глава Северного межобластного отделения комитета Алексей Хмельницкий.

По его словам, в первый день карантина цены на услуги такси трех крупнейших организаторов перевозок через мобильные приложения – поднялись в 3-4 раза, что недопустимо. В связи с этим жители столицы массово начали жаловаться.

«Uber, Bolt и Uklon. Эти компании предоставляют услуги по организации таких перевозок с помощью соответствующих мобильных приложений, которые устанавливают цену и занимают львиную долю на рынке такси Киева. Уже вечером 6 апреля цены на такси заметно упали. Следует отметить, что спрос не уменьшился (поездок меньше не стало, спрос постоянный) и карантин не отменяли. Это и есть реакция указанных компаний на возмущение киевлян, СМИ и реакцию АМКУ. Уверен, что компании могут регулировать цены самостоятельно, не только в автоматическом режиме, учитывая критическую ситуацию с больными КОВИД в Киеве», - написал он.

По мнению чиновника, здесь могут быть признаки нарушения конкурентного законодательства.

«На самом деле ситуация на рынке перевозок (как его ни назови, для людей это - услуги такси) никем не исследовалась. Именно поэтому мы начали исследования. По его результатам и будем делать выводы. В случае если мы не получим доказательств антиконкурентных согласованных действий крупнейших участников рынка, а окажется что компании честно конкурируют - об этом обязательно сообщим. Если же получим доказательства нарушения конкурентного законодательства - откроем дело - примем решение и оштрафуем нарушителей. Если же окажется, что законодательство и правила не соответствуют современным технологиям - будем обращаться с предложением к законодателям. Потому что нельзя закрывать глаза на проблему, если она «сложная» и «не все так однозначно», - резюмировал он.