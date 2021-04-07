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Кабинет министров утвердил основные условия реализации и определил соответствующие источники финансирования работ по созданию и запуску украинского спутника дистанционного зондирования Земли «Сич-2-1». Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль

«Украина в этом году планирует запустить собственный спутник дистанционного зондирования Земли «Сич-2-1». Сегодня мы утверждаем основные условия реализации такого проекту и определяем соответствующие источники финансирования», – отметил он.

По словам премьера, с помощью это спутника можно проводить мониторинг чрезвычайных ситуаций, осуществлять контроль агропромышленного комплекса, соблюдение правил недропользования, экологический мониторинг, выполнение инфраструктурных проектов, земле- и лесопользования.

Как рнее сообщал ForUm, министр стратегических отраслей промышленности Олег Уруский заявил, что Украина ведет переговоры с космической компанией SpaceX о запуске на околоземную орбиту украинского спутника «Сич 2-30 (2-1)».
ForUm

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