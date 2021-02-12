Украина ведет переговоры с космической компанией SpaceX о запуске на околоземную орбиту украинского спутника «Сич 2-30 (2-1)». Об этом в эфире Первого делового канала сообщил министр стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, передает LIGA.net.

«Мы интенсивно работаем с потенциальной компанией, которая предоставляет услуги по запуску. У нас есть окно запустить аппарат в декабре с помощью оператора SpaceX, с которым мы сотрудничаем», – заявил Уруский.

Сич 2-30 (2-1) – спутник дистанционного зондирования Земли. Сейчас ведутся переговоры о совместимости украинского спутника и ракеты-носителя SpaceX.

О том, возможен ли запуск на ракете SpaceX станет известно в ближайшее время, добавил Уруский.

Министр отметил, что космический аппарат практически готов. Он требует анализа и технических проверок готовности к запуску. Последний спутник Украина запустила 10 лет назад.

Спутник Сич 2-30 предназначен для получения цифровых изображений поверхности Земли, а также для мониторинга параметров ионосферы Земли. Масса самого спутника – 170 кг, а срок эксплуатации – пять лет. Является модификацией спутника Сич-2, запущенного в 2011 году.