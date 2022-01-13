Украинский спутник «Сич-2-30» стартовал в 17:25 по киевскому времени с комплекса SLC-40 на базе ВВС США мыса Канаверал на ракете Falcon 9 компании SpaceX, сообщает Укринформ.

Отделение спутника от ракеты и выход на орбиту должно произойти в 18:50.

Первые изображения со спутника «Сич-2-30» должны быть переданы на Землю спустя несколько часов после запуска.

Срок службы спутника, по данным Государственного космического агентства Украины, составит три года.

«Сич-2-30» предназначен для получения цифровых фотографий Земли. Он будет делать их в видимом и инфракрасном диапазоне. Кроме того, спутник будет использоваться для мониторинга ионосферы.

«Сич-2-30» будет снимать леса, поля, реки, инженерные постройки, скопления техники. Например, будет отслеживать незаконные вырубки в Карпатах. Кроме того, будет исследовать процессы загрязнения рек и морей, проведет картографические измерения.

Также, с помощью спутника можно будет получать данные о создании инженерных сооружений, перемещении военной техники и кораблей.

Общая масса спутника составляет около 210 кг при 40 кг полезной нагрузки.

Разрешающая способность аппаратуры спутника составляет примерно 6,1 м при ширине полосы съемки около 36,5 км. Накопитель данных будет содержать 10 Гб информации. Спутник разработан КБ «Южное».

Спутник должен стать первым за последние 10 лет отечественным аппаратом дистанционного зондирования Земли.

Сначала он разрабатывался под названием «Січ-2-1», затем был переименован в «Січ-2-30», поскольку его планировали запустить к 30-летию независимости Украины. Спутник является несколько улучшенной версией Січ-2, который, в свою очередь, был доработанной версией EgyptSat-1. Масса спутника – 180 кг.

8 декабря 2021 года спутник отправился из аэропорта «Борисполь» в США, в космический центр имени Кеннеди, для подготовки к запуску.

Сначала запуск «Січ-2-30» на околоземную орбиту был запланирован на 10 января 2022 года, но впоследствии перенесен на 13 января.