также в разделеОбщество
В Хмельницком создали фейковый «горсовет», сотрудничавший с Шарием 5
Глава правления «Банка Альянс»: Счета Globalmoney были арестованы, как вещдок в уголовном производстве 13
Степанов пожаловался на нехватку денег на вакцины 7
Кабмин утвердил соглашение о безвизе с Сент-Винсент и Гренадинами 8
Украинские чиновники задекларировали биткоинов на 75 миллиардов 10
Кабмин согласовал финансирование запуска украинского спутника 8
Служба внешней разведки отстранила задержанного на взятке брата главы ОАСК 19
Обнародован график поставок в Украину вакцин от COVID-19 15
Апелляционный суд оставил Семенченко под стражей 11
АМКУ занялся резким скачком цен на такси в первый день карантина 13
В Украине резко возросло количество случаев домашнего насилия 9
Харьковские предприятия поставляли в РФ комплектующие к военной технике 12
Президент Литвы: Границы ЕС могут открыться для украинцев до середины лета 10
Тупицкий снова не явился на суд по избранию ему меры пресечения 26
США предоставят Украине холодильники для перевозки вакцины Pfizer 13
Нимченко: Введение властью санкций против украинских компаний и граждан – правовой нигилизм 15
Из Украины выдворили российского криминального «авторитета» 24
В Украине – самая высокая в Европе смертность от COVID-19 26

Экипажи боевых вертолетов армейской авиации и военнослужащие подразделений десантно-штурмовых войск, подчиненных командованию объединенных сил Вооруженных Сил Украины, приняли участие в учениях по противодействию морскому десанту условного противника на участке морского побережья, сообщила пресс-служба Минобороны.

«Украинские военные продолжают выполнять задачи на границе с временно оккупированной территории Крымского полуострова. Вместе с тем, при проведении мероприятий боевой подготовки, воины отрабатывают вопросы обученности и слаженности в условиях, максимально приближенных к боевым», - говорится в сообщении.

На этой неделе воины-десантники были подняты по тревоге и совершили марш в район выполнения задач. Заняв плацдарм, десантники приступили к выполнению задач по противодесантной обороне морского побережья, где провели совместные тренировки по отражению нападения условного противника.

Экипажи вертолетов армейской авиации обеспечили огневую поддержку десантников и отработали мероприятия по эвакуации раненых с поля боя.

Как сообщал ForUm, в приграничных районах отдельных областей южного региона Украины проводятся сборы с целью формирования и подготовки подразделений территориальной обороны.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги