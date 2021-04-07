Экипажи боевых вертолетов армейской авиации и военнослужащие подразделений десантно-штурмовых войск, подчиненных командованию объединенных сил Вооруженных Сил Украины, приняли участие в учениях по противодействию морскому десанту условного противника на участке морского побережья, сообщила пресс-служба Минобороны.

«Украинские военные продолжают выполнять задачи на границе с временно оккупированной территории Крымского полуострова. Вместе с тем, при проведении мероприятий боевой подготовки, воины отрабатывают вопросы обученности и слаженности в условиях, максимально приближенных к боевым», - говорится в сообщении.

На этой неделе воины-десантники были подняты по тревоге и совершили марш в район выполнения задач. Заняв плацдарм, десантники приступили к выполнению задач по противодесантной обороне морского побережья, где провели совместные тренировки по отражению нападения условного противника.

Экипажи вертолетов армейской авиации обеспечили огневую поддержку десантников и отработали мероприятия по эвакуации раненых с поля боя.

Как сообщал ForUm, в приграничных районах отдельных областей южного региона Украины проводятся сборы с целью формирования и подготовки подразделений территориальной обороны.