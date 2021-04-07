Комитет избирателей Украины провел анализ деклараций народных депутатов Украины 2020 года.

По данным КИУ, 97 народных депутатов фракции «Слуга народа» и члены их семей приобрели в прошлом году авто, квартиру или землю. Совокупно депутаты «Слуги народа» приобрели в 2020 году 74 автомобиля.

Чаще всего депутаты покупали автомобили марки Toyota, Mercedes и BMW. Общая стоимость авто составила 63 млн грн.

Среди народных депутатов, которые приобрели автомобили:

- Валерий Божик (Volkswagen Toureg, 1,9 млн грн)

- Арсений Пушкаренко (Toyota Land Cruiser 200, 1,7 млн грн)

- Андрей Одарченко (Mercedes-Benz GLS 350, 1,7 млн грн)

- Игорь Негулевский (BMW М760LI, 1,4 млн грн)

- Любовь Шпак (BMW X3, 1,2 млн грн)

- Владимир Воронов (Toyota Camry 70 H, 928 тыс.)

- Ольга Василевская-Смаглюк (Mercedes-Benz GLK 250, 650 тыс.)

- Орест Саламаха (Audi A5, 560 тыс.)

- Игорь Мурдо (Toyota Camry, 550 тыс.)

- Елизавета Ясько (Suzuki Vitara, 470 тыс.).

- Олег Арсенюк (Audi A6, 437 тыс. грн)

Новые автомобили задекларировали жены Николая Тищенко (Mercedes-Benz E400, 1,3 млн грн), Юрия Корявченкова (Toyota Land Cruiser, 2 млн), Андрея Геруса (Volvo XC90, 1,4 млн), Павла Якименко (BMW X6 M50i/G06, 2,9 млн), Юрия Аристова (Porsche Macan R4 II, 2,3 млн), Александра Завитневича (Volvo XC60, 1,5 млн). Жена главы фракции «Слуги народа» Давида Арахамия оформила квадроцикл стоимостью 972 тыс. грн и автомобиль Mercedes-Benz стоимостью 1,6 млн грн.

«Покупательская активность депутатов «Слуги народа» выше, чем у депутатов других фракций ВР. К примеру, в 2020 году новые автомобили приобрели только 5 депутатов ВО «Батькивщина», и по 3 депутата «Голоса» и «Европейской солидарности», - отметил председатель КИУ Алексей Кошель.

Также народные депутаты «Слуги гарода» приобрели в прошлом году 20 квартир (общая стоимость 16 млн грн), 5 жилых домов и 67 земельных участков.

Задекларировали покупку квартиры Михаил Крячко (Киев, 1,4 млн грн), Алексей Устенко (собственность жены, м. Киев, 5 млн грн.), Павел Халимон (Прилуки, 395 тыс. грн), Владимир Гевко (Тернополь, 1,6 млн грн), Владимир Ватрас (Хмельницький, 331 тыс. грн, Хмельницький, 333 тыс. грн.). Жена народного депутата Дмитрия Гурина приобрела два земельных участка и дачный дом в России.