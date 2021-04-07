Вчера, 6 апреля, сотрудниками Центрального межрегионального управления ГТС в Киеве и Киевской области совместно с сотрудниками Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины был обнаружен и доставлен в подразделение Миграционной службы 42-летний гражданин РФ, который является уголовным «авторитетом» по кличке «Салим», сообщает пресс-служба МВД.

Данный гражданин был выдворен с территории Украины в 2016 году с последующим запретом въезда сроком на 3 года, в 2019 году запрет был продлен еще на 3 года. И несмотря на запрет въезда, мужчина незаконно попал в Украину вне пунктов пропуска для налаживания криминальных и коррупционных связей, распространения на территории Украины деятельности подконтрольных ему преступных групп и перераспределения таким образом сфер влияния в преступной среде.

После установления обстоятельств правонарушения и условий, способствовавших им, на вышеупомянутого гражданина был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 203-1 КУоАП «Невыполнение решения о запрете въезда в Украину» и принято решение о принудительном возвращении с запретом въезда. В этот же день в сопровождении сотрудников ЦМУ ГМС в Киеве и Киевской области и сотрудников ДСР Национальной полиции известный в криминальных кругах россиянин покинул территорию Украины.