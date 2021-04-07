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Министр туризма Греции Харис Теохарис во вторник подтвердил в парламенте, что греческий туризм откроется 14 мая с полной безопасностью по коронавирусу.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Ekathimerini.

По его словам, в греческом плане предусмотрено пять линий обороны для приема иностранных туристов без угрозы для них или местных жителей: эти линии обороны касаются вакцинации туристов или отрицательных тестов, системы случайной проверки EVA на границах и аэропортах, карантинных отелей для изоляции любого из посетителей с вирусом, вакцинации специалистов в области туризма, которая начнется сразу после того, как будут привиты самые уязвимые группы граждан, и строгого соблюдения медицинских протоколов.

Теохарис подчеркнул, что правила, применяемые к греческим гражданам, применяются в целом без исключения к посетителям из-за рубежа.

«Мы не делаем дискриминации», - повторил он.

Министр также отметил, что такого понятия, как «свободный от ковида» остров, не существует, поскольку только процедурные причины привели к всеобщей вакцинации жителей на меньших островах.

«Вся страна в безопасности», - заявил министр.
ForUm

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