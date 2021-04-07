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Вопрос введения в Украине чрезвычайного положения или комендантского часа пока не рассматривается.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает «Коронавирус_инфо».

По его словам, вопрос введения в стране более жестких карантинных ограничений, чрезвычайного положения или комендантского часа властями пока не рассматривается. Но граждане должны более сознательно придерживаться установленных противоэпидемических правил, а соответствующие органы — контролировать их выполнение.

«Мы можем прописывать любые правила. Но очень важно, чтобы они выполнялись. Только таким образом мы можем остановить распространение третьей волны COVID-19», — отметил министр.


 
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