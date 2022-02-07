Сегодня, 7 февраля, в 07:20, на улице Хмельницкого в Червонограде водитель автомобиля ВАЗ-2104, 35-летний житель одного из сел района, не справился с управлением и слетел с моста в реку Солокия, сообщил пресс-служба полиции Львовщины.
В результате ДТП водитель легковушки скончался на месте происшествия.
По факту следователи территориального подразделения полиции Львовщины открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.
Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
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