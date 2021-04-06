В результате обстрела в зоне ООС 5 апреля возле Золотого-4 погиб военнослужащий 92-й отдельной механизированной бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко 49-летний Виктор Гелебрант.

Об этом сообщается на странице бригады в Facebook.

«Вечером 5 апреля рашистский палач вышел на охоту: выстрелом в голову из стрелкового оружия был убит наш побратим, младший сержант Гелебрант Виктор Васильевич. Боец находился на боевом дежурстве и был в средствах индивидуальной защиты. К большому сожалению, ранение оказалось несовместимо с жизнью», - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки, 5 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня, убив двух украинских военных.