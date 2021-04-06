За прошедшие сутки, 5 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня, говорится в сводке ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», неподалеку населенных пунктов Авдеевка, Лебединское и Водяное вооруженные формирования Российской Федерации осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», вблизи населенного пункта Золотое-4 захватчики обстреливали наши позиции из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а у Новоалександровки – из стрелкового оружия.

Вследствие вражеского огня двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили пулевые ранения, несовместимые с жизнью.

На обстрел российско-оккупационных войск наши защитники открыли огонь.

5 апреля зафиксировано проведение инженерных работ вблизи населенного пункта Калиновка Донецкой области, где представители вооруженных формирований Российской Федерации обустраивали новые оборонительные сооружения в направлении позиций ВСУ. В тот же день проводились инженерные работы в направлении передовых позиций украинских защитников в районе Донецкого аэропорта.

По состоянию на 7:00 утра 6 апреля обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.