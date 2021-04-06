Антимонопольный комитет Украины начал дело против группы компаний «Астарта» и ООО «Радеховский сахар» по признакам антиконкурентных согласованных действий на рынке первичной реализации белого сахара (свекловичного).

Как сообщила пресс-служба АМКУ, ситуация, связанная с повышением цен на сахар, исследовалась в течение последних месяцев.

Установлено, что с сентября 2020-го упомянутые субъекты, похоже, повышали оптово-отпускные цены. Стоимость росла подобными темпами и в один период: в течение сентября-ноября 2020 года - в среднем на 48%.

В Комитете не усматривают объективных причин для такой динамики.

Сахаристость свеклы в прошлом году в целом по Украине снизилась на 1,7%, урожайность – на 7,8%, соответствующие посевные площади сократились на 2,7%. Объемы производства сахара в 2020-м сократились на 22,3% по сравнению с предыдущим периодом.

В то же время дефицита в Украине не наблюдалось, учитывая переходные запасы, объемы импорта и общественную тенденцию по снижению внутреннего потребления.

По данным Лондонской биржи, мировые цены не претерпели такого резкого повышения. В это время не произошло и значительных колебаний на валютных рынках или роста налогообложения.

АМКУ видит, что группа «Астарта» и ООО «Радеховский сахар» находятся в разных условиях хозяйственной деятельности, однако похожими действиями ограничили конкуренцию на рынке, и получили возможность повышать цены более конкурентный уровень.

«В рамках расследования, кроме «Астарты» и «Радеховского сахара», Комитетом изучаются действия и других производителей на этом рынке», - сообщила председатель Антимонопольного комитета Украины Ольга Пещанская.

Справка: Совокупная доля Группы «Астарта» и ООО «Радеховский сахар» на общегосударственном рынке является значимой для воздействия на рынок и составляет около 40%.