также в разделеОбщество
Львов отказывается от покупки белорусских автобусов, чтобы не финансировать «режим»
Депутаты от «ОПЗЖ» пришли к Окружному админсуду Киева поддержать протестующих против запрета Партии Шария 10
НАБУ подтвердило разоблачение на взятке брата главы ОАСК 11
Компания-участник «Большой стройки» уклонилась от уплаты 19 млн налогов 10
Открыто дело против 26 футболистов, выступавших за «ЛНР» и «ДНР» 10
СМИ сообщают о задержании на взятке брата главы ОАСК 16
Из Польши в Украину под видом гуманитарки везли одежду на 25 миллионов 9
Двое закарпатских лесников пойдут под суд за незаконную рубку на миллионы 8
Аваков дал почти полмиллиона помощи избранным руководителям Нацполиции 13
«Паломница-5»: мастер-класс любви 14
Суд отменил решение о признание русского языка региональным на Запорожье 14
США за 17 лет выделили Украине $68 млн на разминирование и уничтожение вооружений 15
Степанов: Количество коек с кислородом увеличивать больше не можем 58
Чиновник Минобороны «заработал» на покупке квартир более 31 млн 12
В южных приграничных районах объявили сборы теробороны 118
Оккупация Крыма: ГБР ищет госизмену в действиях руководства Украины 34
Закарпатье возобновляет пассажирские перевозки 13
В Латвии пророссийские силы начали кампанию по дискредитации украинского посла 33

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, во исполнение решение правительства, переместила мобильный госпиталь из пгт Богородчаны в Ивано-Франковской области в Славуту Хмельницкой области, на территорию Славутской городской больницы.

Как сообщила пресс-служба ГосЧС, госпиталь состоит из 35 палаток, из которых 24 - это госпитальная база, рассчитанная на 120 коек.

В госпитале работает блок интенсивной терапии и палаты для пациентов. Каждая койка оборудована индивидуальным кислородным концентратором.

Кроме этого, госпиталь оборудован автономными системами жизнеобеспечения и может самостоятельно функционировать как учреждение здравоохранения.

На месте организована работа штаба и налажено взаимодействие с местными органами власти и медицинской службой области. Госпиталь полностью готов для приема больных COVID-19.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

6
Теги