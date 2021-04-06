Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, во исполнение решение правительства, переместила мобильный госпиталь из пгт Богородчаны в Ивано-Франковской области в Славуту Хмельницкой области, на территорию Славутской городской больницы.

Как сообщила пресс-служба ГосЧС, госпиталь состоит из 35 палаток, из которых 24 - это госпитальная база, рассчитанная на 120 коек.

В госпитале работает блок интенсивной терапии и палаты для пациентов. Каждая койка оборудована индивидуальным кислородным концентратором.

Кроме этого, госпиталь оборудован автономными системами жизнеобеспечения и может самостоятельно функционировать как учреждение здравоохранения.

На месте организована работа штаба и налажено взаимодействие с местными органами власти и медицинской службой области. Госпиталь полностью готов для приема больных COVID-19.