также в разделеОбщество
«Слуги народа» договорились на праздники не ездить на дорогие курорты
Минобороны: Россияне через приложение попытались «клонировать» «Армию ФМ» 2
Хотела поиграть дома с котиком: в Одессе первоклассница «заминировала» школу 9
ЕС внес Украину в список наблюдения за подделками и пиратством 13
Боевики передали Украине тело военного, попавшего на территорию ОРДЛО 47
НАБУ пришло с обысками в Минкультуры 15
В Харькове – трехдневный траур 14
Львовские бизнесмены организовали один из крупнейших «конвертов» в стране 14
Египет ужесточил требования к тесту на COVID-19 для украинских туристов 72
Бизнес и организации будут штрафовать за отсутствие масок у клиентов 29
В Испании провели крупную операцию против «русской мафии», среди задержанных – украинцы 21
Возле линии разграничения нашли крупный схрон с боеприпасами 12
Креминь рассказал, чем грозит нарушение языкового законодательства 22
Обмен пленными заблокирован: боевики выдвинули новые требования 33
16 декабря. Картина дня 13
В Харькове появилась «Парковка для оленей» 38
Резня в Иршанске: Подозреваемому грозит пожизненное 28
Обвиняемому в убийстве Кирилла Тлявова таки продлили арест 11

Следователи ГБР разоблачили, задокументировали и пресекли противоправную деятельность военного медика Национального военно-медицинского клинического центра «Главный военный клинический госпиталь», которая внедрила механизм вымогательства неправомерной выгоды от военнослужащих ВСУ, в том числе участников АТО и ООС, за содействие в получении медицинской документации для дальнейшего подтверждения группы инвалидности, полученной вследствие ранений и контузий во время боевых действий.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе бюро, в рамках уголовного производства задокументирован факт вымогательства врачом военного госпиталя от участника ООС 180 тыс. гривен и получения им части неправомерной выгоды.

Сейчас следователи ГБР сообщили указанном врачу о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Также проверяется причастность других должностных лиц Национального военно-медицинского клинического центра «Главный военный клинический госпиталь» и Центральной военно-врачебной комиссии к совершению указанного преступления, а том числе относительно систематичности вымогательства неправомерной выгоды от раненых и контуженных бойцов АТО и ООС.

В случае доказательства вины подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги