Следователи ГБР разоблачили, задокументировали и пресекли противоправную деятельность военного медика Национального военно-медицинского клинического центра «Главный военный клинический госпиталь», которая внедрила механизм вымогательства неправомерной выгоды от военнослужащих ВСУ, в том числе участников АТО и ООС, за содействие в получении медицинской документации для дальнейшего подтверждения группы инвалидности, полученной вследствие ранений и контузий во время боевых действий.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе бюро, в рамках уголовного производства задокументирован факт вымогательства врачом военного госпиталя от участника ООС 180 тыс. гривен и получения им части неправомерной выгоды.

Сейчас следователи ГБР сообщили указанном врачу о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Также проверяется причастность других должностных лиц Национального военно-медицинского клинического центра «Главный военный клинический госпиталь» и Центральной военно-врачебной комиссии к совершению указанного преступления, а том числе относительно систематичности вымогательства неправомерной выгоды от раненых и контуженных бойцов АТО и ООС.

В случае доказательства вины подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.