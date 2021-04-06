На границе с Польшей обнаружили новую одежду различных брендов на более 25 млн гривен, сообщила Госпогранслужба.
Речи пытались ввезти в Украину через пункт пропуска «Ягодин», предварительно скрыв среди груза гуманитарной помощи.
Выявить незаконную схему удалось в результате применения профилей риска возможного незаконного перемещения товаров через границу.
В результате дополнительного осмотра обнаружили незадекларированный товар на сумму более 25 млн гривен.
Среди «гуманитарки» правоохранители обнаружили 16 262 единицы новой одежды разных брендов, не указанной в товаросопроводительных документах. Товар по предварительной оценке стоит 25,775 млн гривен, изъят сотрудниками таможни.
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