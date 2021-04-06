также в разделеОбщество
Львов отказывается от покупки белорусских автобусов, чтобы не финансировать «режим»
Мобильный COVID-госпиталь перенесли из Прикарпатья в Хмельницкую область 6
Депутаты от «ОПЗЖ» пришли к Окружному админсуду Киева поддержать протестующих против запрета Партии Шария 10
НАБУ подтвердило разоблачение на взятке брата главы ОАСК 11
Компания-участник «Большой стройки» уклонилась от уплаты 19 млн налогов 10
Открыто дело против 26 футболистов, выступавших за «ЛНР» и «ДНР» 10
СМИ сообщают о задержании на взятке брата главы ОАСК 16
Двое закарпатских лесников пойдут под суд за незаконную рубку на миллионы 8
Аваков дал почти полмиллиона помощи избранным руководителям Нацполиции 13
«Паломница-5»: мастер-класс любви 14
Суд отменил решение о признание русского языка региональным на Запорожье 14
США за 17 лет выделили Украине $68 млн на разминирование и уничтожение вооружений 15
Степанов: Количество коек с кислородом увеличивать больше не можем 58
Чиновник Минобороны «заработал» на покупке квартир более 31 млн 12
В южных приграничных районах объявили сборы теробороны 118
Оккупация Крыма: ГБР ищет госизмену в действиях руководства Украины 34
Закарпатье возобновляет пассажирские перевозки 13
В Латвии пророссийские силы начали кампанию по дискредитации украинского посла 33

На границе с Польшей обнаружили новую одежду различных брендов на более 25 млн  гривен, сообщила Госпогранслужба.

Речи пытались ввезти в Украину через пункт пропуска «Ягодин», предварительно скрыв среди груза гуманитарной помощи.

Выявить незаконную схему удалось в результате применения профилей риска возможного незаконного перемещения товаров через границу.

В результате дополнительного осмотра обнаружили незадекларированный товар на сумму более 25 млн гривен.

Среди «гуманитарки» правоохранители обнаружили 16 262 единицы новой одежды разных брендов, не указанной в товаросопроводительных документах. Товар по предварительной оценке стоит 25,775 млн гривен, изъят сотрудниками таможни.  
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги