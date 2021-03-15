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Совет директоров Всемирного конгресса украинцев (СКУ) исключил из своих рядов Объединение украинских обществ Латвии (ОУТЛ), поскольку «его деятельность демонстрирует антиукраинскую позицию», пишет Радио Свобода.

«На основе собранной в открытых источниках информации было установлено, что члены и руководители ОУТЛ явно демонстрируют антиукраинскую позицию. Это включает пропаганду различной антиукраинской информации в социальных сетях; участие в акциях организаций, которые руководствуются идеологией «русского мира»; распространение дезинформации о войне на Востоке Украины и клеветы на власть Украины, которая якобы является «фашистской хунтой», убивающей детей; высказывания, дискредитирующие Революцию достоинства; продвижение идеи о создании новороссийской республики; идеализацию террористов и военных преступников на Донбассе, в частности Александра Захарченко; сотрудничество с российскими пропагандистскими СМИ; поддержку пророссийских радикальных групп в Латвии, подрывающих ее суверенитет; пропаганда в Латвии запрещенной советской символики и истории; участие проводников и представителей ОУТЛ в мероприятиях Посольства Российской Федерации в Латвии; проведение культурных мероприятий в учреждениях РФ и приглашение на них дипломатических представителей государства-агрессора», - указано в заявлении ВКУ. Посольство Украины в Латвии еще в конце 2019 выступило с заявлением «о нарушении членом «Объединения украинских обществ Латвии» Леонидом Мухиным законодательства Украины относительно посещения временно оккупированных территорий Украины».

«Во время выступления на пресс-конференции на тему «Украинский вопрос»: от разобщения к единению» (14 октября 2019 в оккупированном Симферополе), Мухин однозначно позиционировал себя, как представитель указанного «Объединения украинских обществ Латвии». Он пригласил представителей российской оккупационной власти в Крыму и представителей террористических «ДНР» и «ЛНР» (также принимали участие в мероприятии) к налаживанию сотрудничества с украинцами Латвии и Эстонии, а также посещение стран Балтии», - говорилось в сообщении посольства.

Сами представители Объединения украинских обществ Латвии заявляли российским средствам информации, что испытывают «постоянное давление со стороны посольства Украины». В частности, Мухин, который на момент посещения Крыма в 2019 году был одним из членов правления Объединения украинских обществ Латвии, настаивает, что «культура должна быть вне политики».  
ForUm

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