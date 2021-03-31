Централизованное отопление в столичных домах начнут отключать с 5 апреля, сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

«Хочу сообщить, что с 5 апреля столица начнет процесс отключения отопления в жилых домах. На прекращение теплоснабжения в системе, которая является одной из крупнейших в Европе, городу нужно примерно 5 дней», - сказал он.

Кличко напомнил, что Киев уже не первый год завершает отопительный сезон раньше обычного 15 апреля.

«Чтобы киевляне могли сэкономить на оплате за тепло», - пояснил он.

По прогнозу синоптиков, уже с этой недели среднесуточная температура - выше +8 градусов по Цельсию, когда, по нормативам, городские службы могут выключать отопление. «Впрочем, социальные объекты - больницы, садики и школы - пока будут получать тепло. И отключать их будем только по заявкам руководителей учреждений», - отметил Кличко.