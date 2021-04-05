Изменение климата и утрата биоразнообразия больше всего волнуют жителей Земли. Об этом свидетельствуют результаты проведенного ЮНЕСКО опроса «Мир в 2030 году», передает Укринформ.

Согласно опросу, 67% землян обеспокоены глобальным потеплением и стремительным исчезновением видов фауны и флоры.

Вторая по значимости глобальная проблема, по мнению жителей планеты, – это конфликты и насилие. На третьем месте – дискриминация и неравенство, на четвертом – недостаток воды, продовольствия и жилья.

Что касается решения мировых проблем, ключ к нему, по мнению многих респондентов, – в хорошем образовании. Большинство жителей планеты также думают, что для решения глобальных задач необходимо международное сотрудничество. Однако лишь 25% опрошенных верят в то, что страны смогут договориться друг с другом.

Эксперты ЮНЕСКО также попытались выяснить, какие сферы человеческой жизни должны принципиально измениться в ближайшее десятилетие. 47% респондентов ответили, что в свете пандемии серьезные реформы должны произойти в сфере образования.

Кроме того, 45% опрошенных считают, что люди должны кардинально изменить свое отношение к природе. Еще 40% жителей планеты думают, что гораздо больше внимания необходимо уделять сотрудничеству в научной сфере и обмену данными.

В опросе приняли участие 15 тысяч человек, причем интерес к нему проявили в первую очередь молодые люди – 57% респондентов на момент проведения опроса не исполнилось и 35 лет.

В регионе Восточной Европы в опросе ЮНЕСКО приняли участие почти 2 тысячи человек, из них 62% – женщины. Отмечается, что жителей этого региона больше, чем других, беспокоят такие проблемы, как дезинформация и ограничение свободы слова, а также вопросы миграции и мобильности.