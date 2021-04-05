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По состоянию на 1 апреля к посеву яровых культур приступили аграрии 16 областей Украины, кроме Днепропетровской, Житомирской, Львовской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской и Черниговской, сообщает УНИАН со ссылкой на Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

На отчетную дату яровыми культурами засеяно 310 тыс. га, или 4% к прогнозу в 7,52 млн га. Из них пшеницы посеяно 13,58 тыс. га, или 8% к прогнозу; ячменя — 226,11 тыс. га, или 16% к прогнозу; овса — 5,71 тыс. га, или 3% к прогнозу; гороха — 65,16 тыс. га, или 28% к прогнозу.

Лидерами по посеву яровых зерновых и зернобобовых культур являются Запорожская (59,4 тыс. га), Одесская (50,3 тыс. га) и Николаевская (34,24 тыс. га) области.


 
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