Вже незабаром аграріям доведеться понести додаткові витрати. Посівна кампанія забере чимало коштів.

Зокрема зростання витрат на придбання добрив та ЗЗР (засоби захисту рослин) більшість опитаних аграріїв оцінює на рівні більш ніж на 50%, на паливо — у 10-30%, пише agroreview.com.

Також респонденти заявили, що зараз забезпечені потрібними добривами від 80% до 100%. Ще 19% оцінили цей показник на рівні 50-70%, 15% – на 20-40%. Водночас 19% аграріїв повідомили, що ще не розпочали закупівлю добрив.

Ступінь забезпеченості ЗЗР 48% опитаних оцінили у 80-100%, 18% – у 50-70%, 12% – у 20-40%. 22% респондентів повідомили, що наразі не мають у своєму арсеналі достатньо засобів для захисту рослин.