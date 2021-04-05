На этой неделе ожидается разговор в трехстороннем формате президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона, а также канцлера Германии Ангелы Меркель. Основная тема разговора — обострение ситуации в Донбассе и координация позиций сторон в связи с этим, сообщает ZN.UA со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

По его словам, этот разговор должен был произойти сразу же после видеоконференции с участием Меркель, Макрона и Путина, однако не состоялся из-за проблем с согласованием времени разговора.

Подготовку предстоящего разговора Зеленского с лидерами Германии и Франции в свою очередь подтвердил и другой источник ZN.UA. Однако он отметил, что «пока нет никакой ясности о его дате и времени». По его словам, подобный разговор в двустороннем или трехстороннем формате планировался еще несколько недель назад до обострения ситуации в Донбассе. «Эскалация боевых действий на Востоке увеличивает шансы того, что он состоится на этой неделе», — отметил собеседник.

Напомним, 30 марта президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин провели совместную беседу в формате видеоконференции, в ходе которой российского лидера призвали способствовать стабилизации ситуации на востоке Украины.