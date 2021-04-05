также в разделеПолитика
Мендель: «Крымскую платформу» уже поддержали более десяти стран
Зеленский: Украина считает Катар одними из ключевых партнеров в Арабском мире 8
ОПЗЖ: Уничтожение правосудия и незаконная расправа над конкурентами стали преступной традицией власти 19
Медведчук: Власть взяла на вооружение политические репрессии 34
«ЕС с вами»: Кулеба и Боррель обсудили военные провокации РФ 13
Зеленский прилетел в Катар 23
Зеленский с официальным визитом посетит Катар 18
Маркарова пояснила, что мешает контактам Украины и США 27
Адвокат Чауса заявил об его похищении в центре Кишинева 17
Франция и Германия сделали заявление из-за эскалации на Донбассе 674
Семенченко отправили из больницы в изолятор СБУ 56
Польские аналитики считают, что Зеленский воюет с Медведчуком из-за своей неспособности остановить войну на Донбассе 70
ОПЗЖ: Санкции против Медведчука и обыски у активистов партии основаны не на фактах и доказательствах, а на громких заявлениях, клевете и произволе власти 19
США отреагировали на запрет боевиками проезда для ОБСЕ 83
Юрист-международник о запрете «112 Украина» и других телеканалов: Зеленский одной подписью нарушил нормы минимум трех международных конвенций, ратифицированных Украиной 69
Украина пожаловалась Совбезу ООН на обострение ситуации на Донбассе 41
Кулеба обсудил с главой МИД Германии обострение на Донбассе 13
Разумков прокомментировал возможность чрезвычайного положения из-за COVID-19 29

На этой неделе ожидается разговор в трехстороннем формате президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона, а также канцлера Германии Ангелы Меркель. Основная тема разговора — обострение ситуации в Донбассе и координация позиций сторон в связи с этим, сообщает ZN.UA со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

По его словам, этот разговор должен был произойти сразу же после видеоконференции с участием Меркель, Макрона и Путина, однако не состоялся из-за проблем с согласованием времени разговора.

Подготовку предстоящего разговора Зеленского с лидерами Германии и Франции в свою очередь подтвердил и другой источник ZN.UA. Однако он отметил, что «пока нет никакой ясности о его дате и времени». По его словам, подобный разговор в двустороннем или трехстороннем формате планировался еще несколько недель назад до обострения ситуации в Донбассе. «Эскалация боевых действий на Востоке увеличивает шансы того, что он состоится на этой неделе», — отметил собеседник.

Напомним, 30 марта президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин провели совместную беседу в формате видеоконференции, в ходе которой российского лидера призвали способствовать стабилизации ситуации на востоке Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

25
Теги