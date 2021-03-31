также в разделеПолитика
Деконцентрация: Зеленский хочет за 2 года переместить органы власти из Киева в области 18
В МИД РФ заявили, что «нелегитимными санкциями украинский режим исследует «дно» демократии» 21
The Washington Post: Вся борьба Зеленского с олигархами свелась к войне с главным оппозиционером Медведчуком 18
Кошулинский потребовал объявить перевыборы на Прикарпатье 20
ВАКС освободил от ответственности фигуранта «схемы Гладковского» 14
«Слуги народа» поехали на Прикарпатье разбираться с подсчетом голосов 31
Выборы мэра Харькова пройдут 31 октября 12
Разумков объяснил 28 млн в декларации 14
Порошенко подал в суд на МВД и Антона Геращенко 28
Рада осудила события под ОП в поддержку Стерненко 12
Аваков: Мы обязаны использовать русский язык для контрпропаганды 29
Рада разрешила призывать резервистов в особый период в течение суток 17
Зеленский подписал указ о праздновании 25-й годовщины Конституции 11
Тупицкий обжаловал указ Зеленского об отмене его назначения 12
Украина присоединилась к санкциям ЕС из-за Навального 18
Дроздова: Западная пресса возмущена действиями Зеленского по запрету телеканалов и санкциям против Медведчука 48
ОПЗЖ в знак протестов против обысков и политических репрессий покинула зал Верховной Рады 54
Рада призывала мир усилить давление на РФ из-за агрессии против Украины 17

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин провели совместную беседу в формате видеоконференции, в ходе которой российского лидера призвали способствовать стабилизации ситуации на востоке Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Елисейского дворца, передает Укринформ.

Лидеры Франции и Германии отметили, что России необходимо взять на себя обязательства обеспечить режим прекращения огня на Донбассе и способствовать выходу из кризиса с соблюдением Минских соглашений.

Стороны также обсудили возможное сотрудничество в сфере вакцин, которое будет зависеть от одобрения вакцины «Спутник V» Европейским агентством по лекарственным средствам.

Лидеры Франции и Германии вспомнили об осужденном российском оппозиционере Алексее Навальном. Они подчеркнули, что России следует обеспечить соблюдение его прав.

Кроме того, стороны обсудили ситуацию в Беларуси - политики решили, что для урегулирования ситуации в этой стране необходим широкий диалог. Также они договорились сотрудничать для поощрения Ирана к выполнению ядерной сделки.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3955 грн.
57
Теги