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Вечером в пятницу, 2 апреля, в районе Ковеля Волынской области, находясь в пограничном патруле по охране государственной границы с Республикой Беларусь, покончил жизнь самоубийством 20-летний солдат срочной службы родом из Николаева, сообщает пресс-служба областной полиции.

Военнослужащий выстрелил себе в голову из автомата.

Тело направили на проведение судебно-медицинской экспертизы.

По факту самоубийства следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Полиция выясняет все обстоятельства трагедии. Продолжается следствие.
ForUm

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