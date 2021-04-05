Вечером в пятницу, 2 апреля, в районе Ковеля Волынской области, находясь в пограничном патруле по охране государственной границы с Республикой Беларусь, покончил жизнь самоубийством 20-летний солдат срочной службы родом из Николаева, сообщает пресс-служба областной полиции.

Военнослужащий выстрелил себе в голову из автомата.

Тело направили на проведение судебно-медицинской экспертизы.

По факту самоубийства следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Полиция выясняет все обстоятельства трагедии. Продолжается следствие.