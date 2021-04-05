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За прошедшие сутки, 4 апреля в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования РФ 1 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», недалеко от населенного пункта Пивденное, противник открывал огонь в сторону наших позиций из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

О действиях вооруженных формирований РФ сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

С начала текущих суток, 5 апреля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.
ForUm

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