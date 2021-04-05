В Житомирской области полицейский за рулем автомобиля насмарть сбил человека и покинул место ДТП, сообщает пресс-служба полиции области.

3 апреля в полицию поступило сообщение о ДТП с погибшим мужчиной в с. Малиновка.

Правоохранители ввели на территории области операцию «Перехват».

Им удалось установить марку и цвет машины. В течение ночи полицейские проверяли автомобили марки «Шкода» зеленого цвета и их владельцев.

На одной из улиц г. Малин они обнаружили автомобиль с характерными механическими повреждениями. Во время проверки было установлено, что машина принадлежит полицейскому местного отделения полиции, 1988 г. р., который с 1 апреля был откомандирован в Управление уголовного розыска ГУНП.

О происшествии сообщили в территориальное управление ГБР. По указанному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.

По приказу начальника ГУНП в области инспекцией по личному составу УКЗ ГУНП Житомирщины начато служебное расследование.



