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Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что в феврале 2014 года впервые с послевоенных времен международно признанные границы в Европе были нарушены. Россия оккупировала и попыталась незаконно аннексировать Крым и Севастополь, развязала кровавую войну.

Об этом говорится в заявлении Хомчака по случаю дня создания Организации Североатлантического договора, сообщает пресс-служба Вооруженных сил Украины.

По его словам, сегодня ВСУ активно сотрудничают с НАТО по всем ключевым направлениям военной реформы.

«Мы эффективно используем доступные для государств-партнеров механизмы и инструменты сотрудничества, которое углубилось с получением нашей страной статуса партнера расширенных возможностей. Такой статус, кроме Украины, имеют Австралия, Грузия, Иордания, Финляндия и Швеция», - сообщил он.

Главнокомандующий ВСУ сообщил, что в 2021 году военнослужащие ВСУ примут участие в 15 многонациональных учениях за пределами страны и девяти на нашей территории.

«Вступление нашего государства в НАТО укрепит не только Украину, он так же усилит Организацию Североатлантического договора. За последние годы Вооруженные силы Украины стали настоящим щитом Европы, а наша страна - активным контрибьютором евроатлантической безопасности», - заявил Хомчак.

Напомним, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что им известно о передвижении российских войск на границе с Украиной, этот вопрос США обсуждают с союзниками по НАТО.
ForUm

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