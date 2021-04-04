С 5 апреля, когда карантин в Киеве ужесточат, метро, как и остальной общественный транспорт, будет работать только по спецпропускам.

Спецпропуска будут выдавать только сотрудникам критической инфраструктуры. Контролировать пропуск по спецпропускам будут полицейские и дежурные по станции.

При этом в КП Киевский метрополитен заявили, что количество поездов на линии сокращать не будут и график работы метрополитена не изменится.

«Метрополитен будет работать на перевозку сотрудников критической инфраструктуры. У нас будут ходить поезда так, как и сегодня ходят, но людей будут пускать исключительно по спецпропускам», — заявила замглавы начальника метрополитена Наталия Макогон.

Она также призвала заранее подготовить средства оплаты проезда и пользоваться бесконтактными способами оплаты — банковской картой, картой киевлянина или Kyiv Smart Card.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в связи с ростом заболеваемости и смертности от коронавируса Киев с понедельника, 5 апреля, вводит более строгие ограничения, которые продлятся до 16 апреля.

Так, столица закрывает все школы и детские сады. Весь общественный транспорт – и наземный, и метро – будет работать по специальным пропускам – исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры.