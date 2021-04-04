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В субботу, 3 апреля, была полностью возобновлена работа Суэцкого канала после инцидента с контейнеровозом Ever Given. Все суда, которые ждали прохода из-за застрявшего контейнеровоза, прошли через Суэцкий канал.

Об этом заявил руководитель управления Суэцкого канала Усама Рабиа, передает El Balad.

Сегодня через морскую артерию прошла последняя группа из 61 судна. Также через Суэцкий канал в субботу уже проследовали 24 судна, которые прибыли уже после его разблокировки.

"Таким образом, в субботу через канал, в целом, прошли 85 судов", - сказал Рабиа.

Как уточнил чиновник, 35 судов прошли через Суэцкий канал с севера, а остальные прибыли с юга.

Напомним, Египет будет требовать $1 миллиард компенсации за аварию в Суэцком канале.
ForUm

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