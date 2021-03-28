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Неблагоприятные погодные условия не являются основной причиной сложившейся ситуации с контейнеровозом Ever Given в Суэцком канале.

Об этом заявил в субботу, 27 марта, глава Управления канала Усама Рабие, передает Интерфакс-Украина.

«Сильные ветры и погодные факторы - это не основные причины по которым судно село на мель, могут быть также технические или человеческие ошибки», - сказал он.

Также Рабие исключил как версию, возможны умышленные действия. Окончательные причины, по его словам, будут выяснены в ходе расследования, документации для которого хватает.

Рабие отметил некоторый прогресс в операции по снятию контейнеровоза с мели, но о каких-то сроках восстановления судоходства через Суэцкий канал он говорить воздержался.

По его словам, сейчас прохода через канал ожидает 321 судно, их командам власть предоставляет всю необходимую логистическую поддержку.

27 марта судно впервые удалось немного сдвинуть с места. Работы продолжались всю ночь, но пока не дали результатов. Контейнеровоз и дальше продолжает перекрывать канал.

Напомним, 24 марта судно длиной 400 метров село на мель и заблокировало движение одним из самых загруженных транспортных путей в мире - Суэцким каналом, его отклонило от курса сильным ветром. Блокировка Суэцкого канала обходится миру в $9,6 миллиарда ежедневно.
ForUm

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