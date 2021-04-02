Власти Египта могут потребовать более $1 млрд компенсации за ликвидацию пробки в Суэцком канале, вызванной севшим на мель контейнеровозом Ever Given.

Такое заявление сделал глава Управления Суэцкого канала (SCA) Усама Раби, сообщает УНИАН со ссылкой на CNBC.

Раби заявил, что размер компенсации определен исходя из потерь дохода канала за время приостановки его работы, стоимости оборудования и машин, которые использовались для снятия судна с мели, и оплаты работы 800 спасателей.

«Мы попросим приличную сумму», — заявил Раби не уточняя, кто именно обязан будет заплатить.

Также он подчеркнул, что судно Ever Given удалось снять с мели без каких-либо серьезных повреждений или потерь, хотя «корабль мог быть потерян».

Раби выразил надежду, что соглашение о компенсации может быть достигнуто «через два или три дня». В противном случае Египет может удерживать судно Ever Given в Большом Горьком озере к северу от Суэцкого канала, где оно в настоящее время проходит техническое обслуживание.

«Мы могли бы договориться об определенной компенсации, либо дело дойдет до суда», — заявил он.

Напомним, 29 марта возобновилась навигация в Суэцком канале после того, как буксиры сумели сдвинуть огромный контейнеровоз, который сел на мель и почти на неделю заблокировал движение по этой стратегической транспортной артерии.