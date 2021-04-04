В США в субботу, 3 апреля, сделали прививку от коронавируса более 4,1 млн человек. Это наибольшее количество введенных вакцин с начала кампании.

Об этом сообщает CNBC со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Следовательно, среднее количество прививок теперь превышает три миллиона инъекций в день.

В общем, около 104,2 миллиона американцев - 31% населения - получили минимум одну дозу вакцины. А 59,9 миллиона человек - 18% населения - уже получили две дозы.

«Три четверти жителей США в возрасте 65 лет и старше получили хотя бы одну дозу вакцины, что обеспечивает решающую защиту от болезни для уязвимой группы американцев», - говорится в сообщении.

Несмотря на вакцинацию, в США выявляют рост заболеваемости коронавирусом. В то же время недельный показатель летальных случаев снизился на 12% - до 847.

Напомним, очередь на вакцинацию от коронавируса в Украине составляет почти 400 тысяч человек.