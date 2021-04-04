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За минувшие сутки боевики на Донбассе 10 раз обстреляли позиции украинских военных. Один украинский боец подорвался на мине, он погиб.

Возле населенного пункта Пески боевики стреляли из минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а неподалеку от поселка Гнутово - из минометов 82-го калибра и ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи населенных пунктов Авдеевка, Широкино и Водяное, что на Приазовье, российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.

За прошедшие сутки недалеко от населенного пункта Шумы подорвался на мине боец ООС. Он погиб. С начала суток обстрелов боевиков на фронте не было.
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