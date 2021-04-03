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Журналисты обнародовали видео с передовой на Донбассе, на котором зафиксирован обстрел позиций ВСУ со стороны оккупационных сил РФ.

Как сообщает Донбасс.Реалии, обнародованные кадры были сняты в районе поселка Пески Донецкой области.

По словам украинских военных, судя по звукам вылета, оккупанты били там сразу из нескольких орудий, а следы от разрывов свидетельствуют о том, что удары наносились 120-мм снарядами, запрещенными минскими соглашениями.

«Ого, сразу три выхода. Три орудия бьют», — прокомментировал один из бойцов.

Напомним, в учебном центре «Десна» застрелился контрактник.
ForUm

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