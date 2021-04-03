Журналисты обнародовали видео с передовой на Донбассе, на котором зафиксирован обстрел позиций ВСУ со стороны оккупационных сил РФ.

Как сообщает Донбасс.Реалии, обнародованные кадры были сняты в районе поселка Пески Донецкой области.

По словам украинских военных, судя по звукам вылета, оккупанты били там сразу из нескольких орудий, а следы от разрывов свидетельствуют о том, что удары наносились 120-мм снарядами, запрещенными минскими соглашениями.

«Ого, сразу три выхода. Три орудия бьют», — прокомментировал один из бойцов.

Біля Пісок бойовики б'ють з мінометів 120-міліметровими снарядами.



За інформацією військових, за останній тиждень інтенсивність обстрілів з боку угруповання «ДНР» значно посилилась.



Ексклюзивне відео @donbassrealii pic.twitter.com/RqGTWXzEqN — Радіо Свобода (@radiosvoboda) April 3, 2021

Напомним, в учебном центре «Десна» застрелился контрактник.