В пятницу, 2 апреля, в учебном центре Сухопутных войск ВСУ Десна в Черниговской области покончил с собой военнослужащий.

Как сообщается, прибывший туда месяц назад контрактник 1996 года рождения выстрелил себе в голову из автомата АК-74.

Причины самоубийства военного пока не установлены.

«Стоит отметить, что пуля для рокового выстрела была у него с собой. Предварительная проверка боеприпасов и гильзы с места событий показала, что патроны этой серии на занятиях не выдавались», — рассказали в учебном центре.

Ранее сообщалось, что на Донбассе умер украинский боец. На данный момент обстоятельства его смерти уточняются.