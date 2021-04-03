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В пятницу, 2 апреля, в учебном центре Сухопутных войск ВСУ Десна в Черниговской области покончил с собой военнослужащий.

Как сообщается, прибывший туда месяц назад контрактник 1996 года рождения выстрелил себе в голову из автомата АК-74.

Причины самоубийства военного пока не установлены.

Із сумом повідомляємо, що вчора зранку один із військовослужбовців контрактної служби, який прибув місяць тому на...

Опубліковано Навчальний центр "Десна" ім. князя Ярослава Мудрого Субота, 3 квітня 2021 р.

«Стоит отметить, что пуля для рокового выстрела была у него с собой. Предварительная проверка боеприпасов и гильзы с места событий показала, что патроны этой серии на занятиях не выдавались», — рассказали в учебном центре.

Ранее сообщалось, что на Донбассе умер украинский боец. На данный момент обстоятельства его смерти уточняются.
ForUm

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