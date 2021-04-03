В пятницу, 2 апреля, в учебном центре Сухопутных войск ВСУ Десна в Черниговской области покончил с собой военнослужащий.
Как сообщается, прибывший туда месяц назад контрактник 1996 года рождения выстрелил себе в голову из автомата АК-74.
Причины самоубийства военного пока не установлены.
Із сумом повідомляємо, що вчора зранку один із військовослужбовців контрактної служби, який прибув місяць тому на...Опубліковано Навчальний центр "Десна" ім. князя Ярослава Мудрого Субота, 3 квітня 2021 р.
«Стоит отметить, что пуля для рокового выстрела была у него с собой. Предварительная проверка боеприпасов и гильзы с места событий показала, что патроны этой серии на занятиях не выдавались», — рассказали в учебном центре.
Ранее сообщалось, что на Донбассе умер украинский боец. На данный момент обстоятельства его смерти уточняются.
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