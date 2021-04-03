Посольство США в Украине обратило внимание на ситуацию с препятствованием работе наблюдателей мисии ОБСЕ на Донбассе. Дипломаты призывают предоставить СММ беспрепятственный доступ.

Об этом говорится в заявлении посольства в Facebook .

Отмечается, что по сообщению Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, члены возглавляемых Россией вооруженных формирований запретили проезд СММ в пункте пропуска вблизи Александровки Донецкой области.

"В свете усиливающейся напряженности ситуации мы призываем все стороны обеспечить СММ беспрепятственный доступ, в соответствии с договоренностями.", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее Пентагон отреагировал на стягивание войск РФ к границе с Украиной.