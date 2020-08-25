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По факту взрыва в военном общежитии в городе Десна на Черниговщине полиция открыла производство по статье «убийство», сообщила пресс-служба ведомства.

Около 17:42 в полицию поступило сообщение, что в поселке Десна Козелецкого района в общежитии улучшенного типа для военнослужащих контрактной службы прогремел взрыв.

Полицейские установили, что в результате взрыва неизвестного предмета (предварительно гранаты РГД-5) погиб один военнослужащий. Еще трое - двое военнослужащих и одно гражданское лицо – женщина – доставлены в госпиталь Деснянского гарнизона с ранениями различной степени тяжести.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства, которые привели к взрыву. Криминалисты направили на исследование собранные вещественные доказательства, среди которых - обломки взрывного устройства.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (убийство).

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в результате взрыва 24 августа в общежитии на территории 169-го Учебного центра «Десна» один военный погиб, еще двое получили травмы.
ForUm

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